Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о возвращении ЗТМК государству

Верховный суд направила на новое рассмотрение дело о возвращении государству Запорожского титано-магниевого комбината.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Фейсбуке.

"Решением Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 22 марта 2019 года дело о возвращении в собственность государству Запорожского титано-магниевого комбината направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - говорится в сообщении.

Так, суд отменил решение хозсуда Запорожской области от 9 июля 2018 года, которым суд первой инстанции полностью удовлетворил иск руководителя САП в интересах государства в компании "Толексис Трейдинг Лимитед" и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината, а также постановление Центрального апелляционного хозяйственного суда от 12 декабря 2019 года.

То есть своим решением суд частично удовлетворил кассационные жалобы ответчиков и, несмотря на наведение прокурорами обоснованных возражений против поданных жалоб, решил направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"Мотивы такого решения, учитывая объявления только его резолютивной части, пока неизвестны и будут в полной мере оценены после ознакомления с полным текстом", - заявили в САП.Отмечается, что прокуроры САП будут требовать скорейшего повторного рассмотрения иска с одновременным принятием мер, направленных на недопущение вывода активов предприятия, их хищения и растраты.

Напомним, Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа и Фонд госимущества в ноябре 2013 года создали ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", которому отошел имущественный комплекс одноименного госпредприятия. Доля государства в новой компании составила 51% за счет имущественного комплекса ЗТМК. Фирташ в лице Tolexis Trading должен был инвестировать в предприятие $110 млн и за это получить 49%-ную долю.

Однако Фирташ добился назначения своего менеджмента на предприятие, решениями которого большинство денег были потрачены на погашение долгов за энергоносители и перед кредиторами, связанными с Group DF. В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм.

В связи с этим САП начала добиваться расторжения договора и возврата комбината в госсобственность.

В декабре прошлого года Апелляционный суд подтвердил возвращение ЗТМК государству.