"Укрпошта" готова доплачивать сельским почтальонам, если местные власти их загрузят работой, - Омелян

"Укрпочта" предложила трехмесячный пилотный проект по сохранению зарплат почтальонам в селах.

Владимир Омелян
Фото: МаксТребухов

АО "Укрпочта" предлагает местным громадам Киевской области трехмесячный пилотный проект по сохранению уровня зарплат для почтальонов в селах, которые подпали под сокращение ставок занятости, если местная власть обяжется увеличить объем потребляемых услуг.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, "Укрпошта" готова в течение трех месяцев доплачивать тем работникам в селах, у которых были уменьшены ставки, если местная власть возьмет на себя обязательство помочь компании увеличить объемы услуг и загрузить почтальонов работой.

"Там, где произошло сокращение ставок занятости почтальонов из-за падения объемов пенсионных выплат, подписки, торговли и почтовых услуг, "Укрпошта" предлагает местным громадам общий подход, чтобы решить эту проблему", - отметил Омелян.

Он также подчеркнул, что Мининфраструктуры совместно с "Укрпочтой" готово поддержать инициативу киевских региональных руководителей и разработать законопроект, который позволит местным громадам софинансировать деятельность социально важных функций, в частности, почты.

Напомнми, в прошлом году "Укрпочта"заявляла о намерении закрыть или объединить малые почтовые отделения в регионах, а за счет сэкономленных средств предоставить почтальонам транспорт для выполнения служебных обязанностей. В связи с этим жители сел обратились к президенту. Он пообещал их поддержать.

В декабре 2018 года гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский заявил, что компания повысит зарплаты рядовым сотрудникам и не будет закрывать отделения. При этом он уточнил, что дополнительно выделенных средств в размере 500 млн гривен хватит только на полгода работы предприятия в таком режиме.


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