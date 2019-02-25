Электрометаллургия показала рост в 37% за два года из-за пошлины на экспорт лома

Поступления в бюджет от экспорта лома составили почти миллиард гривен.

С октября 2016 года по сентябрь 2018 года производство металлургической продукции выросло на 37%. Главной причиной этому стала пошлина на экспорт металлолома 30 евро с тонны, которая была применена с конца 2016 года. Об этом сообщает сайт Объединения предприятий "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению профильной ассоциации, в этот период поступления в государственный бюджет от экспорта сырья составили почти 1 млрд грн.

Горно-металлургический комплекс (ГМК) показал рост сразу по нескольким позициям:

производство стали увеличилось на 3%.

выпуск труб вырос на 26%.

изготовление металлоконструкций увеличилось на 34%.

Стабилизация поставок металлолома на украинские метпредприятия, которые за два года увеличились на 24%, привела к тому, что дефицит сырья на рынке сократился с 20% до 2%, то есть,в 10 раз.

"Пошлина на экспорт лома стала полезной и для металлургов, и для государства. Кроме того, она не вредит интересам ломозаготовителей, поскольку метпредприятия платят за сырье справедливую цену и пошлина не стала заградительной для экспортеров. Более того, за два года метпредприятия-потребители лома повысили заработную плату своим работникам на 66%", - сказано в сообщении "Укрметаллургпрома".