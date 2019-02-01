Состояние президента "Шахтера" возросло за год на 830 млн долл., - Bloomberg

Ринат Ахметов попал в Топ-300 списка самых богатых людей мира.

Состояние президента "Шахтера" возросло за год на 830 млн долл., - Bloomberg
Ринат Ахметов

Состояние президента донецкого "Шахтера" Рината Ахметова возросло за год на 830 млн долл., сообщает Bloomberg.

По информации одного из двух ведущих поставщиков информации о финансовых рынках, на 1 февраля состояние основателя компании "Систем Кэпитал Менеджмен" составляет 6,04 млрд долл.

В общем рейтинге Bloomberg 52-летний Ахметов занял 263-е место. В то же время, кроме него в представленном списке Топ-500 самых богатых людей мира больше не оказалось ни одного украинца.

Ринат Ахметов является президентом "Шахтера" с октября 1996 года.

Bloomberg Billionaires Index оценивает состояние Топ-500 миллиардеров мира. Пороговое значение в этом году составило 3,75 млрд долл.


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