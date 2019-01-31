НБУ спрогнозировал инфляцию 6,3% и рост ВВП на 2,5% в 2019 году

Регулятор намерен сохранить жесткую монетарную политику.

НБУ спрогнозировал инфляцию 6,3% и рост ВВП на 2,5% в 2019 году
Фото: Julia Berezovska/ Press office NBU

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2019 году инфляция замедлится до 6,3%, а рост ВВП - до 2,5%.

Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

В 2018 году потребительская инфляция в Украине составила 9,8% (по сравнению с 13,7% в 2017 году), что стало самым низким уровнем за последние пять лет. НБУ считает, что это результат, прежде всего, жесткой монетарной политики. Последовательное повышение процентных ставок с октября 2017 года усиливали стимулы для сбережений. Сейчас главная процентная ставка находится на уровне 18%.

Нацбанк намерен продолжать жесткую монетарную политику. Это, считают в регуляторе, поможет замедлить инфляцию до 6,3% к концу 2019 года и 5,0% к концу 2020 года. Уже в начале 2020 года инфляция войдет в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п.

Замедлению инфляции будет содействовать взвешенная фискальная политика, связанная с необходимостью погашать долги в 2019-2020 годах; замедление роста зарплат; относительно низкая волатильность обменного курса гривны; медленный рост цен на сырые продовольственные товары.

В то же время жесткая монетарная политика и осторожная фискальная политика приведут к некоторому замедлению росту экономики. В 2019 году ВВП увеличится только на 2,5% по сравнению с 3,3% в 2018 году.

В 2020 году экономика может увеличиться на 2,9%, в 2021 году - 3,7%. Этому будет способствовать постепенное смягчение монетарной политики, что будет стимулировать внутренний спрос, а также оживление инвестиционной активности после уменьшения неопределенности относительно политической ситуации.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Николаеве женщина подделала брендовые часы на 30 млн гривенВ Николаеве женщина подделала брендовые часы на 30 млн гривен
Инвестгруппа Concord Capital купила кредиты украинских банков на 6,5 млрд гривенИнвестгруппа Concord Capital купила кредиты украинских банков на 6,5 млрд гривен
ЕС прекращает печатать банкноты номиналом 500 евроЕС прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро
ЕБРР увеличил долю в украинской пивоваренной компанииЕБРР увеличил долю в украинской пивоваренной компании
Германия намерена отказатся от использования угля до конца 2038 годаГермания намерена отказатся от использования угля до конца 2038 года
Блок рекламы


Похожие новости
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 годуСупрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Украинские фильмы заработали 198,9 млн грн в 2018 годуУкраинские фильмы заработали 198,9 млн грн в 2018 году
НБУ назвал "сплит" главной целью 2019 годаНБУ назвал "сплит" главной целью 2019 года
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономикиВсемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики
Названа пятерка портов-лидеров по грузообороту в 2018 годуНазвана пятерка портов-лидеров по грузообороту в 2018 году
МВФ может выделить Украине еще два транша до конца 2019МВФ может выделить Украине еще два транша до конца 2019
Топовые государственные компании в 2018 году сократили прибыль почти вдвоеТоповые государственные компании в 2018 году сократили прибыль почти вдвое
ФГИ включил 792 объекта в список малой приватизации на 2019 годФГИ включил 792 объекта в список малой приватизации на 2019 год
ГФС обнародовала список предприятий для проверок в 2019 годуГФС обнародовала список предприятий для проверок в 2019 году
План приватизации в 2018 году выполнен на 1%План приватизации в 2018 году выполнен на 1%
Последние новости
Подгружаем последние новости