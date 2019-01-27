Китайская Fujian Jinhua просит госорганы США удалить её из санкционного списка
Как сообщают китайские источники, на которые также ссылается информагентство Reuters, китайская компания Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. (JHICC) выпустила пресс-релиз, в котором разъясняет свои дальнейшие действия по поводу внесения её в санкционный список США. На момент написания новости сайт компании недоступен.
Компания Fujian Jinhua, напомним, в октябре прошлого года была внесена Министерством торговли США в список компаний, которые потенциально угрожают национальной безопасности Америки. Продукция Jinhua, которая представляет собой микросхемы памяти DRAM, несёт угрозу поставщикам памяти в армию США. Очевидно, что речь об обострении конкуренции и об упущенной выгоде. Чтобы помешать китайцам это сделать, ей, как и другим компаниям в санкционном списке, запрещается продавать производственное оборудование американских компаний, сырьё и другие специальные товары, выпущенные в США или с участием американских компаний.
Через несколько дней после этого против компании Jinhua и тайваньской UMC Министерство юстиции США выдвинуло официальное обвинение с перспективами дела перерасти в уголовное преследование. Утверждалось, что UMC наняла бывших сотрудников тайваньской компании по выпуску памяти, которая затем перешла под крыло Micron. Бывшие сотрудники якобы похитили у Micron коммерческие секреты по технологиям производства памяти и передали их UMC. Последняя передала эти технологии якобы под видом собственных разработок китайскому производителю DRAM компании Fujian Jinhua.
Май 2017 года. Торжественное открытие строительства завода JHICC по производству памяти (JHICC )
За год до этого ряд сотрудников компаний Fujian Jinhua и UMC были обвинены компанией Micron в краже коммерческих секретов с подачей против трёх из них гражданских исков. В ответ на это уже зимой 2018 года один из судов в Китае обвинил саму Micron в нарушении ряда патентов Fujian Jinhua на производство памяти DRAM и запретил в Китае продажу определённых накопителей SSD и модулей памяти DDR4. Примерно полгода спустя после этого дело в свои руки взяли Министерство торговли и Министерство юстиции США. Увы, Дональд Трамп сам всё не успевает. Кто-то должен ему помогать отстаивать интересы США.
Эта длинная и неприятная история явно стала тяготить компанию Fujian Jinhua. Поэтому производитель сообщил, что пора прояснять ситуацию. Компания готовит официальный запрос в Министерство торговли США и просит удалить её из санкционного списка. Она совсем не угрожает национальной безопасности США, в чём просит тщательно разобраться. Неужели поможет?
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27.01.2019 12:01