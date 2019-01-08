Amazon стала самой дорогой частной компанией в мире

Она обошла Microsoft по объему рыночной капитализации. На третьем месте - Alphabet Inc.

Amazon стала самой дорогой частной компанией в мире
Amazon стала самой дорогой частной компанией в мире

Американская компания Amazon.com. Inc по итогам торгов на фондовой бирже в Нью-Йорке в понедельник, 7 января, обошла Microsoft по объему рыночной капитализации, составившей 796,8 млрд долларов (696 млрд евро).

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Таким образом, на фоне роста стоимости акций на 3,4% продавец товаров и услуг в интернете стал самой дорогой частной компанией в мире. Третью строчку занимает Alphabet Inc. - холдинг-владелец Google.

В сентябре прошлого года рыночная стоимость Amazon.com. Inc достигала 1 триллиона долларов. В отдельные моменты торгов курс ценных бумаг корпорации тогда поднимался выше 2050 долларов за акцию. За минувшие пять лет этот показатель вырос почти на 600%.

Доходы основателя компании Джеффа Безоса также неизменно увеличивались - с 74,5 млрд долларов (65 млрд евро) в 2013-м - и ожидались на уровне 232 млрд долларов (202 млрд евро) по итогам 2018 года.

В начале года 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Amazon в том, что компания недоплачивает налоги и доводит до разорения небольшие магазины, которые не могут с ней конкурировать. Президент США тогда даже пригрозил принять против корпорации меры в рамках антимонопольного законодательства.

Напомним, в июле основатель Amazon Безос стал самым богатым человеком в истории.


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