NVIDIA возглавила список худших компаний для инвестиций

NVIDIA возглавила список худших компаний для инвестиций

С начала 2016 до сентября текущего года акции NVIDIA демонстрировали быстрый и стабильный рост, что увеличило стоимость компании с 14 до 175 млрд долларов. В первую очередь это произошло благодаря тому, что NVIDIA сделала своевременную ставку на быстрорастущие рынки — выпуск чипов для расчёта искусственного интеллекта и майнинга криптовалют. Но теперь всё это в прошлом.

Четвёртый квартал обернулся настоящий катастрофой. Инвесторы отвернулись от NVIDIA и принялись распродавать её ценные бумаги столь интенсивно, что их курс упал на 54 % за неполные три месяца. В результате, акции NVIDIA стали наихудшим инвестиционным инструментом из списка S&P 500 — базового фондового индекса, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Последнее «достижение» NVIDIA — удешевление на 4,1 % в минувшую пятницу.

NVIDIA возглавила список худших компаний для инвестиций

Затянувшееся падение NVIDIA оказывает влияние и на весь рынок. Ценные бумаги компании тянут за собой все высокотехнологичные биржевые индексы, в чём NVIDIA нашла себе пару неплохих помощников — AMD и Micron — ещё две компании, также переживающие в текущем квартале затяжное обесценивание акций на 45 и 33 % соответственно.

У инвесторов существуют вполне конкретные причины избавляться от долей в NVIDIA. В первую очередь — падение криптоэкономики, которое резко снизило потребность в графических чипах. Фактически, NVIDIA потеряла рынок ускорителей для майнинга, что серьёзно сказалось как на текущих, так и на ожидаемых доходах компании. В ноябре, на отчётной конференции исполнительный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг (Jensen Huang), говорил: «Криптопохмелье оставило индустрию с переизбытком продукции на складах и в канале».

Между тем, проблемы NVIDIA не ограничиваются одной лишь ситуацией с майнингом. Не соответствуют ожиданиям и продажи чипов для центров обработки данных. Хотя выручка компании на этом направлении растёт, инверторы ожидали явно большего. И даже после того, как NVIDIA в ноябре отчиталась о росте продаж оборудования для облачных провайдеров на 58 % по сравнению с прошлым годом, акции компании всё равно упали на 19 % в тот же день и ещё на 12 % днём позже.

Всё это наводит на мысли о том, что акции NVIDIA были сильно переоценены. Войдя в модную нишу решений для расчётов искусственного интеллекта, NVIDIA спровоцировала мощные спекуляции своими ценными бумагами. При этом она только подогревала возникший ажиотаж. Руководители не упускали ни малейшей возможности поговорить о ИИ, плюс ей действительно удалось провернуть несколько крупных сделок по установке своего оборудования у провайдеров облачных сервисов, таких как Amazon и Google. Но теперь будущее не кажется столь радужным. В частности, многие крупные провайдеры собираются начать установку собственных подобных аппаратных решений для ИИ, что может представлять угрозу позициям NVIDIA в этом сегменте.

Несмотря на то, что NVIDIA продолжает оставаться прибыльной компанией, инвесторы теперь считают, что её лучшие времена уже позади, и активно избавляются от ценных бумаг. Также пессимизм подпитывают и слухи о том, что свой пакет акций в начале следующего года собирается продать один из крупнейших инвесторов NVIDIA – японский SoftBank, которому принадлежит доля в 4,4 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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