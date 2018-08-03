Омелян поручил УЗ обеспечить приоритетность экспортных отправок продукции ГМК, - Каленков

"Руководство УЗ понимает эту проблему и участвует в диалоге с отраслью"

Омелян поручил УЗ обеспечить приоритетность экспортных отправок продукции ГМК, - Каленков

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил "Укрзализныце" по возможности обеспечить приоритетность перевозки украинских экспортных грузов по сравнению с роSSийским транзитом. Такое указание он дал в ходе встречи с представителями ГМК, на которой также присутствовали руководитель УЗ Евгений Кравцов и представители Администрации морских портов. Об этом ЦТС сообщил Александр Каленков, президент ОП "Укрметаллургпром".

С начала года железнодорожные перевозки руды в направлении Европы значительно сократились, ежемесячные перевозки снизились на 400 тыс. тонн, более 17% с начала года. "Это привело к критическому росту запасов готовой продукции на складах предприятий, замедлению роста объема производства, потере сотен миллионов долларов валютной выручки", - рассказал Александр Каленков. Руководитель УЗ Евгений Кравцов оправдывал эту ситуацию изменением баланса экспортных поставок руды в пользу перевозок по суше в европейском направлении, за счет уменьшения поставок через украинские порты.

Но, по словам Александра Каленкова, поставки в Европу растут и на это есть объективные причины. Он напомнил, что украинские предприятия инвестировали в модернизацию своих мощностей и сейчас имеют возможность производить качественный высокомаржинальный товар, концентрат и окатыши с высоким содержанием железа.

"Такой товар не востребован в Китае, но пользуется повышенным спросом требовательных европейских производителей. Поэтому рост экспортных поставок в Европу был прогнозируемым, имел объективные причины и будет продолжаться в ближайшие годы", - говорит Каленков. Однако, предприятия не могут в полной мере воспользоваться возможностями поставок на европейский рынок из-за невозможности УЗ перевезти достаточные объемы. Место украинских компаний на европейском рынке занимают роSSийские конкуренты.

"Руководство УЗ понимает эту проблему и участвует в диалоге с отраслью", - отметил Каленков. По его словам, "одним из решений проблемы, по мнению участников отрасли, является ограничение транзита роSSийской руды, которая на сегодня составляет 600-700 тонн в месяц".

По его словам, в ходе совещания министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил необходимость большей координации работы УЗ и грузоотправителей, призвал изучить возможности поставок в Европу через украинские порты. Также министр подчеркнул приоритетность украинских экспортных грузов по сравнению с транзитом из РФ.


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