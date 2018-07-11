Соломенский суд отпустил руководителя "Трейд Коммодити" под личное обязательство

Прокурор требовал взятия под стражу и 25 млн гривен залога.

Соломенский суд отпустил руководителя "Трейд Коммодити" под личное обязательство
"Трейд Коммодити"

Соломенский районный суд Киева отказался взять под стражу неформального руководителя компании "Трейд Коммодити" Владимира Гарькавого, который находился в розыске и прибыл накануне в Украину, и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Решение было принято в среду. САП просила взять Гарькавого под стражу с возможностью внесения залога 25 млн гривен.

Напомним, Гарькавый, который находился в розыске и прибыл накануне в Украину, вернулся в связи с тем, что 13 июня истек срок действия его паспорта для выезда за границу. По версии следствия, он является одним из участников коррупционной схемы, согласно которой Минобороны на протяжении 2016 года незаконно переплатило за поставленное горючее 149,3 млн гривен.

В декабре 2017 года Апелляционный суда Киева арестовал девять автомобилей и шесть квартир руководителей компании .


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