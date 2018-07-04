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Смелянский назначен гендиректором "Укрпочты" без приставки и.о. Кабмин поддержал предложение Министерства инфраструктуры. Игорь Смилянский Фото: www.rbc.ua Кабинет Министров назначил генеральным директором публичного акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского. Данное решение принято на заседании правительства в среду. Кандидатуру Смелянского предложило Министерство инфраструктуры, правительство поддержало это предложение. Контракт о назначении гендиректором "Укрпочты" Смелянского будет заключен в течение месяца. Напомним, Смелянский фактически возглавляет монополиста почтовой связи Украины с 2016 года. После реорганизации "Укрпочты" из госпредприятия в публичное акционерное общество Смелянский "исполнял обязанности" гендиректора. 2017 год "Укрпочта" закончила с убытком 203 млн гривен, получила отрицательный показатель EBITDA 48 млн гривен и увеличила доход на 20% до 5,5 млрд гривен.

LB.ua

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