Смелянский назначен гендиректором "Укрпочты" без приставки и.о.
Кабмин поддержал предложение Министерства инфраструктуры.
Кабинет Министров назначил генеральным директором публичного акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского.
Данное решение принято на заседании правительства в среду.
Кандидатуру Смелянского предложило Министерство инфраструктуры, правительство поддержало это предложение. Контракт о назначении гендиректором "Укрпочты" Смелянского будет заключен в течение месяца.
Напомним, Смелянский фактически возглавляет монополиста почтовой связи Украины с 2016 года. После реорганизации "Укрпочты" из госпредприятия в публичное акционерное общество Смелянский "исполнял обязанности" гендиректора.
2017 год "Укрпочта" закончила с убытком 203 млн гривен, получила отрицательный показатель EBITDA 48 млн гривен и увеличила доход на 20% до 5,5 млрд гривен.
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