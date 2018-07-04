Смелянский назначен гендиректором "Укрпочты" без приставки и.о.

Кабмин поддержал предложение Министерства инфраструктуры.

Смелянский назначен гендиректором "Укрпочты" без приставки и.о.
Игорь Смилянский
Фото: www.rbc.ua

Кабинет Министров назначил генеральным директором публичного акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского.

Данное решение принято на заседании правительства в среду.

Кандидатуру Смелянского предложило Министерство инфраструктуры, правительство поддержало это предложение. Контракт о назначении гендиректором "Укрпочты" Смелянского будет заключен в течение месяца.

Напомним, Смелянский фактически возглавляет монополиста почтовой связи Украины с 2016 года. После реорганизации "Укрпочты" из госпредприятия в публичное акционерное общество Смелянский "исполнял обязанности" гендиректора.

2017 год "Укрпочта" закончила с убытком 203 млн гривен, получила отрицательный показатель EBITDA 48 млн гривен и увеличила доход на 20% до 5,5 млрд гривен.


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