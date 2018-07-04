В нейтральных водах ждут растаможки 4 тыс. контейнеров
Владельцы грузов надеются "договориться" с таможней.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что в нейтральных водах Черного моря находятся около 4 тыс. контейнеров, которые не растамаживаются "и ждут, что договоримся". Об этом он сказал на заседании правительства в среду, 4 июля, передает "112.ua"
"4 тысячи контейнеров в нейтральный водах стоят, не заходят, не растамаживаются. Им говорят "подождите, договоримся". Не договоримся, - растамаживайте, заезжайте в Украину, продавайте товар по честной цене, платите налоги в бюджет", - сказал Гройсман.
Глава правительства привел цифры, которые свидетельствуют об увеличении поступлений уже в июне. Только по Одесской таможне отчисления за каждый контейнер – в зависимости от товара – выросли от 5 до 10 тыс. гривен. По некоторым товарным группам отчисления выросли вдвое. Общий объем растаможки с 20 по 26 июня составил 498 млн гривен за 1 тыс. 112 контейнеров.
"Берем только Одесскую таможню. С 20 по 26 июня, в то время, когда мы начали нарабатывать решения по тем схемам, растаможена 1 тыс. 112 контейнеров с товарами на общую сумму 498 млн гривен", - подчеркнул Гройсман.
Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что борьба с контрабандой привнесла в государственный бюджет в 2017 году 79 млрд гривен.
20 июня на заседании Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой. Также премьер-министр Владимир Гройсман назвал 10 действующих схем контрабандистов. Об остановке оформления "серых" импортных грузов в контейнерах Одесская таможня также сообщала в начале этой недели.
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