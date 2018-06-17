Индия намерена увеличить пошлины на 30 товаров из США

Решение является ответом на повышение американских ввозных тарифов на сталь и алюминий.

Индия намерена увеличить пошлины на 30 товаров из США
Фото: blogs.state.gov

Индия повысит импортные пошлины на 30 товаров из США в ответ на введенные Вашингтоном ввозные тарифы на сталь и алюминий, сообщает Indian Express.

Список товаров Нью-Дели уже представил Всемирной торговой организации.

На некоторые изделия из металлов, часть сельхозпродукции, ряд моделей мотоциклов и другие товары пошлины вырастут до 50%.

По информации издания, Индия надеется получить от экономических мер около 239 миллионов долларов.

Ранее министерство финансов Китая объявило о введении 25% пошлин на 659 товаров из США. После того, как США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно $50 млрд.

Напомним, в конце марта США ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Для некоторых стран, включая ЕС, их действие приостановлено до июня.


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