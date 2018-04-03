9,03 мільярди минулого тижня

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З 26 по 31 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 19,76 тисяч закупівель на загальну суму 9,03 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,96 млрд грн.