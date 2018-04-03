9,03 мільярди минулого тижня
Дороги Харківщини, Франківщини, Тернопільщини, Полтавщини, Донеччини, Житомирщини.
З 26 по 31 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 19,76 тисяч закупівель на загальну суму 9,03 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,96 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Департамент капітального будівництва Харківської ОДА
|549,85
|ДП «Харківський облавтодор»
|Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Харківській області
|2. Служба автомобільних доріг у Івано-Франківській області
|530,64
|ДП «Івано-Франківський облавтодор»
|Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення
|3. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області
|396,994
|ТОВ «Техно-Буд-Центр»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м.Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на м.Бухарест) км 242+100 – 246+800, км 259+500 – 262+300, км 279+100 – 298+000
|4. Служба автомобільних доріг у Івано-Франківській області
|393,14
|ТОВ «ПБС»
|Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної доріг загального користування державного значення
Н-09 Мукачеве-Львів, км 209+020 – км 395+660
Н-10 Стрий-Мамалига на ділянці км 93+082 – км 206+402
Т-09-05 Делятин-Раківчик, км 0+000 – км 28+02
Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна, км 0+000 – км 26+745
|5. Служба автомобільних доріг у Полтавській області
|249,50
|ДП «Полтавський облавтодор»
|Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Полтавської області.
|6. Служба автомобільних доріг у Донецькій області
|205,51
|ТОВ «Славдорстрой»
|послуги з поточного середнього ремонту автомобільній дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 655+000 – км 666+500
Н-20 Слов’янськ-Донецьк-Маріуполь, км 5+050 – км 10+305.
|7. Національна поліція України
|195,19
|ПП «ОККО контракт»
|бензин А-95 – в смарт-картках – 3 680 980,00 л;
в талонах або штрих-картах – 2 999 320,00 л
|8. ПАТ «Укргазвидобування»
|175,67
|ТОВ «Нафтосервіс»
|Труби
|9. Управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА
|166,03
|ДП «Житомирський облавтодор»
|Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941,5 км.
|10. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
|99,85
|КП «Шляхрембуд»
|послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста Харкова
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
03.04.2018 14:32
03.04.2018 15:26