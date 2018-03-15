Аптеки, пов’язані з замголови облради та головлікарем, задешево орендують площі в Одеському онкодинспансері
На території КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер» ведуть свою діяльність приватні аптеки, які пов’язані з головним лікарем медичної установи, одеським депутатом та заступником голови Одеської облради. Про це
Близько року головний лікар закладу Олег Лук’янчук не надавав інформацію про приватні аптеки, які розміщені на території диспансеру, і про сплачену за оренду. Тільки після програних судів та звернення від уповноваженого зі справ людини Лук’янчук надав запитуваний перелік.
В результаті з’ясувалося, що на території установи діють 13 аптечних пунктів та аптек. За оренду комунальної власності вони розраховуються задешево: лише один аптечний пункт сплачує 6,7 тис грн. на місяць, одна аптека – 4,2 тис, два аптечних пункти по 2,5 тис на місяць, всі інші від 1 тис грн. до 1,5 тис грн. Видання звернуло увагу, що орендувати в Одесі невеликий кіоск, подібний тим, як у медзакладі, коштує набагато дорожче. Оренда може обходитися в десятки тисяч гривень.
Олена Зігульська з’ясувала, що аптечний бізнес в обласному онкодиспансеру побудований «під своїх». Так, аптека ТОВ «Юніто» має зв’язки із керівником КП «Одесафарм» Левоном Нікогосяном, який є
Два аптечних пункти ТОВ «Майя», які орендують в Одеському онкодиспансері площі за «смішні» 1 та 1,1 тис грн, пов’язані особисто з головним лікарем закладу Лук’янчуком. Фірма має тісний зв’язок із компанією «Вермонт-лекс», одним з бенефіціарів якої є син Олега Лук’янчука Микита.
У закладі працюють кілька аптечних пунктів, які пов’язані з заступником голови Одеської облради Олегом Радковським («Батьківщина»). Зокрема, одна з аптек належить ФОП Ліськовський С.В., який через ТОВ «Дунайський землеробець» і ще низку підприємств пов’язаний із Радковським. Крім того, Ліськовський має причетність до ТОВ «Дунайський землеробець», у засновниках якого значиться Ігор Дяченко. Останній, як ФОП, також орендує аптечний пункт в онкодиспансері.
Заступник голови облради пов’язаний ще з одним
Заступник голови облради також має зв’язок зі скандальним ТОВ «Експрес-мед», що теж орендує аптечний пункт. Ця компанія була помічена в тому, що перепродує ліки, придбані за рахунок держбюджету, пацієнтам онкологічної лікарні.
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15.03.2018 07:45