Расторжение контрактов с Нафтогазом займет годы, - Миллер
Процесс расторжения контрактов Газпрома и НАК Нафтогаз Украины займет 1,5-2 года.
Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ.
«Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года», — сказал он.
Ранее в Нафтогазе заявляли, что контракт на транзит газа продолжит действовать до конца 2019 года, то есть до его истечения, независимо от планов роSSийской компании расторгнуть его через Стокгольмский арбитраж.
Контракт на транзит роSSийского газа предусматривает, что решения Стокгольмского арбитража «являются окончательными и обязательными для всех сторон». Оспорить их можно лишь процедурно, что не повлияет на итоговое заключение судей. Если роSSийская сторона откажется платить, Нафтогаз будет вправе в судебном порядке наложить арест на активы Газпрома за рубежом.
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