«Укрексімбанк» засвітив закупівлю 30 американських тепловозів по $4,68 млн

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» 3 березня оприлюднило в системі « Прозорро « звіт про укладення договору від 23 лютого з ТОВ «Джиі Україна» на постачання локомотивів на $140,40 млн. для подальшої передачі у лізинг.

У звіті наведено кількість замовлених тепловозів ТЕ33АС виробництва «Дженерал електрик компані» (США)– 30 штук, та їх вартість – $4,68 млн. Строк дії договору визначено 28 лютого 2019 року з можливістю продовження.

Засновником ТОВ «Джиі Україна» є голландська фірма «Дженерал Електрик Інтернешнл (Бенілюкс) Б.В.», директор Вячеслав Феклін.

Жодних інших подробиць у оприлюдненому звіті не наведено.

Також у «Прозорро» немає даних щодо інших можливих угод між «Укрзалізницею» та «General Electric (GE) Transportation» в рамках великого контракту на $1 млрд, укладеного компаніями 23 лютого.

Раніше в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов анонсував, що протягом 2018 року та I кварталу 2019-го в Україні з’являться 30 тепловозів, перший з яких має приїхати восени. Частка українських запчастин складе 10%. Також буде створено сервісний центр.

В свою чергу видання «Економічна правда» оприлюднило листа «Укрексімбанку» на адресу віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, в якому державний банк повідомив, що здійснить 100% передплату за 30 локомотивів «в сумі не більше $140,4 млн». В листі банк попросив сприяти усунення (послабленню) регуляторних обмежень Нацбанку для проведення розрахунків за угодою.

Нагадаємо, за останнім контрактом «General Electric» і Індії, американський виробник має поставити 700 тепловозів потужністю 4500 к.с. і 6000 к.с. за середньою ціною $3,7 млн. Тобто, частина цих тепловозів є більш потужними, ніж ТЕ33А для України з потужністю 4560 к.с., але їх ціна для Індії все одно значно менша, ніж для України.