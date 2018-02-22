Cogniance и еще несколько IT-компаний обыскала СБУ (обновлено)

Сегодня в офисе крупной украинской IT-компании Cogniance в Киеве прошел обыск. Об этом AIN.UA сообщили сотрудники компании. Также обыскали ряд других компаний. По данным очевидцев, оперативные мероприятия прошли по всему бизнес-центру по адресу переулок Ахтырский, дом 7, пишут AIN.UA.

Сотрудники СБУ действовали по привычной схеме: никого в помещение не пускали и не выпускали. Примерно до обеда работа компании была парализована. На данный момент оперативные мероприятия уже окончены, офис разблокирован, сотрудников отпустили домой.

Cogniance и еще несколько IT-компаний обыскала СБУ (обновлено)

По данным владельца юридической компании «Миллер» Маси Найема, обыски проходили на основании постановления Печерского суда «про проведення огляду комплексу нежитлових приміщень», выданное по ходатайству следователя из управления по расследованию особо важных дел ГСУ Генеральной прокуратуры Украины.

«Чтоб вы понимали, криминальное дело, в рамках которого проходят эти следственные действия, вообще касается злоупотребления служебными лицами Департамента градостроения и архитектуры КМДА. На обыске пара следователей. Два понятых и какой-то спецотряд полиции», — написал Найем.

Cogniance и еще несколько IT-компаний обыскала СБУ (обновлено)
Cogniance и еще несколько IT-компаний обыскала СБУ (обновлено)

По его словам, следователи запретили вести видеофиксацию оперативных мероприятий, угрожая изъять телефоны. Сотрудников, которые успели сделать фото, заставили их удалить. Однако еще в ноябре депутаты одобрили запрет на проведение «маски-шоу», приняв соответствующий законопроект, в котором, среди прочего, разрешается снимать процесс на видео и запрещается изымать технику. Впрочем, даже в нем есть лазейки.

Как сообщил AIN.UA один из руководителей пострадавших компаний, правоохранители должны были проверить помещения арендодателей — все три корпуса бизнес-центра. «В этих помещениях работает более 1500 человек, но вместо обычного осмотра была полностью заблокирована работа всех компаний, находящихся в этом бизнес-центре. Конкретных претензий к IT-компаниям не было», — акцентировал он.


Майя Яровая, AIN


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