Польский топ-менеджер "Укртрансгаза" приступил к обязанностям

С ним подписан годичный контракт.

Польский топ-менеджер Павел Юзеф Станчак приступил к обязанностям вице-президента оператора газотранспортной системы "Укртрансгаза", сообщила в среду пресс-служба компании.

Он избран членом правления, вице-президентом "Укртрансгаза" сроком на один год в соответствии с решением акционера от 6 ноября 2017 года. Спустя три месяца с ним был подписан контракт, и с прошлой недели он приступил к исполнению обязанностей.

В зоне ответственности Станчака находится формирование и реализация долгосрочных и краткосрочных планов развития "Укртрансгаза", представление компании в отношениях с органами государственной власти и другими правительственными структурами. Он также отвечает за формирование и реализацию единой производственно-технологической, финансово-экономической, правовой, инвестиционной, научно-технической, социальной, кадровой, информационно-презентационной, антикоррупционной политики компании.

Кроме того, на него возложены обязанности по развитию международных отношений, интеграции "Укртрансгаза" в европейское энергетическое пространство, поиску международных партнеров, координации подготовки проектов внешнеэкономических соглашений по транзиту и хранению природного газа, организации и контролю за их выполнением, оформлению соответствующих лицензий и другие функциональные обязанности.

В состав правления "Укртрансгаза" теперь входят Мирослав Химко, Павел Станчак, Сергей Алексеенко, Татьяна Федорова, Андрей Хоменко и Кан Хюнчан.

Напомним, что назначение Станчака сопровождалось скандалом. "Нафтогаз" еще в августе 2017 года утвердил Станчака президентом УТГ, но СБУ не оформила ему разрешительные документы, необходимые для начала выполнения обязанностей на этой должности.

В ноябре "Нафтогаз Украины" перевел Станчака на должность вице-президента "Укртрансгаза".

Ранее Станчак работал техническим директором - членом правления PGNiG Technologie S.A. До этого, в 2003-2004 гг., он в PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. После чего работал в должности технического директора - члена правления этой новой компании до 2008 года, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.