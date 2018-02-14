Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци"

Компания может начинать капитальные инвестиции и закупки.

Кабинет Министров на заседании 14 февраля утвердил консолидированный финансовый план "Укрзализныци" на 2018 год.

Он предусматривает прибыльную и инвестиционную деятельность компании, масштабное обновление основных средств, увеличение капитальных вложений в 2,5 раза, а налогов и сборов в бюджет - на 19%, сообщается на сайте УЗ.

Финпланом предусмотрен доход компании 92,2 млрд грн, прибыль - 700 млн грн, налоги и сборы в бюджет - 18 млрд грн, капинвестиции - 26,9 млрд грн, объемы грузовых перевозок планируется увеличить на 2,7% до 347,5 млн тонн.

"В рекордно быстрые сроки правительство утвердило финплан "Укрзализныци". Это открывает возможности для начала капитальных инвестиций, закупок, эффективного планирования работы компании, для старта масштабных проектов, среди которых электрификация ключевых направлений, закупка грузовых и пассажирских вагонов, приобретение локомотивов", - приводятся слова и.о. главы УЗ Евгения Кравцова.

Большинство капитальных инвестиций будет направлено на обновление железнодорожного подвижного состава (приобретение нового, модернизацию и капитальный ремонт имеющегося парка) и повышению пропускной способности узких мест в инфраструктуре. В частности, планируется приобрести 30 грузовых тепловозов в лизинг, 60 пассажирских вагонов, обновить 7050 грузовых полувагонов, из которых можно изготовить 3600 полувагонов на собственных заводах, обновить 100 фитинговых платформ, модернизировать 265 пассажирских вагонов, 153 локомотивов, 100 секций моторвагонного подвижного состава и около 10 тыс. грузовых вагонов. Также финпланом увеличены объемы ремонтов подвижного состава для поддержания рабочего парка.

Среди крупных инфраструктурных проектов 2018 - электрификация участков Долинская - Николаев, Ковель - Изов - госграница и Потоки - Золотнишино, расширение припортовых участков, реконструкция инфраструктуры на участке Пологи - Камыш-Заря, а также окончание работ на Бескидском тоннеле и введения его в эксплуатацию.

В консолидированный финплан УЗ на 2018 год вошли также показатели деятельности семи филиалов.

Напомним, финплан УЗ на 2017 год с прибылью 63 млн грн был утвержден лишь в сентябре прошлого года.