Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци"

Компания может начинать капитальные инвестиции и закупки.

Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци"
Фото: telegraf.com.ua

Кабинет Министров на заседании 14 февраля утвердил консолидированный финансовый план "Укрзализныци" на 2018 год.

Он предусматривает прибыльную и инвестиционную деятельность компании, масштабное обновление основных средств, увеличение капитальных вложений в 2,5 раза, а налогов и сборов в бюджет - на 19%, сообщается на сайте УЗ.

Финпланом предусмотрен доход компании 92,2 млрд грн, прибыль - 700 млн грн, налоги и сборы в бюджет - 18 млрд грн, капинвестиции - 26,9 млрд грн, объемы грузовых перевозок планируется увеличить на 2,7% до 347,5 млн тонн.

"В рекордно быстрые сроки правительство утвердило финплан "Укрзализныци". Это открывает возможности для начала капитальных инвестиций, закупок, эффективного планирования работы компании, для старта масштабных проектов, среди которых электрификация ключевых направлений, закупка грузовых и пассажирских вагонов, приобретение локомотивов", - приводятся слова и.о. главы УЗ Евгения Кравцова.

Большинство капитальных инвестиций будет направлено на обновление железнодорожного подвижного состава (приобретение нового, модернизацию и капитальный ремонт имеющегося парка) и повышению пропускной способности узких мест в инфраструктуре. В частности, планируется приобрести 30 грузовых тепловозов в лизинг, 60 пассажирских вагонов, обновить 7050 грузовых полувагонов, из которых можно изготовить 3600 полувагонов на собственных заводах, обновить 100 фитинговых платформ, модернизировать 265 пассажирских вагонов, 153 локомотивов, 100 секций моторвагонного подвижного состава и около 10 тыс. грузовых вагонов. Также финпланом увеличены объемы ремонтов подвижного состава для поддержания рабочего парка.

Среди крупных инфраструктурных проектов 2018 - электрификация участков Долинская - Николаев, Ковель - Изов - госграница и Потоки - Золотнишино, расширение припортовых участков, реконструкция инфраструктуры на участке Пологи - Камыш-Заря, а также окончание работ на Бескидском тоннеле и введения его в эксплуатацию.

В консолидированный финплан УЗ на 2018 год вошли также показатели деятельности семи филиалов.

Напомним, финплан УЗ на 2017 год с прибылью 63 млн грн был утвержден лишь в сентябре прошлого года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
С одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - РожковаС одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - Рожкова
ООН попросила у доноров более $1 мдрд на борьбу с голодомООН попросила у доноров более $1 мдрд на борьбу с голодом
Уряд Гройсмана затвердив мільярдну відмову від «європейських» цементобетонних доріг
Неизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в КиевеНеизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в Киеве
"Укрэнерго" модернизирует одну из самых мощных экспортных ЛЭП"Укрэнерго" модернизирует одну из самых мощных экспортных ЛЭП
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин одобрил гособоронзаказ на 2018-2020 годыКабмин одобрил гособоронзаказ на 2018-2020 годы
В Кабмине оценили размер теневой экономики в УкраинеВ Кабмине оценили размер теневой экономики в Украине
Кабмин выделил 6,3 млрд гривен на поддержку агросектораКабмин выделил 6,3 млрд гривен на поддержку агросектора
В Кабмине анонсировали еще одно повышение минимальной зарплатыВ Кабмине анонсировали еще одно повышение минимальной зарплаты
В Кабмине заявили о серьезной проблеме с возмещением субсидийВ Кабмине заявили о серьезной проблеме с возмещением субсидий
Кабмин готовит монетизацию льгот на проезд в общественном транспортеКабмин готовит монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте
Кабмин призвал НКРЭКУ пересмотреть RAB-тарифыКабмин призвал НКРЭКУ пересмотреть RAB-тарифы
"Нафтогаз" призвал Кабмин отменить спецобязательства по поставке газа населению"Нафтогаз" призвал Кабмин отменить спецобязательства по поставке газа населению
Минэнерго просит Кабмин передать ему в управление имущество "Укртрансгаза"Минэнерго просит Кабмин передать ему в управление имущество "Укртрансгаза"
Кабмин одобрил концепцию развития цифровой экономики на 2018-2020 годыКабмин одобрил концепцию развития цифровой экономики на 2018-2020 годы
Последние новости
Подгружаем последние новости