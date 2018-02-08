НБУ затребовал выписки со счетов сотрудников "1+1" и "Квартала 95"
Запрос касается в том числе Зеленского и Ткаченко.
Департамент выездных проверок банков Национального банка запросил у Приватбанка выписки со счетов, открытых как в головном офисе, так и в кипрском филиале, на имена топ-менеджеров, журналистов и ведущих "1+1 медиа", а также сотрудников "Квартала 95".
Соответствующий документ обнародовала пресс-служба медиахолдинга.
Среди тех, кто интересует НБУ, есть Александра Ткаченко, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Лидия Таран, Соломия Витвицкая, Маричка Падалко, Иванна Найда и другие.
"Мы рассматриваем данный запрос как прямое давление со стороны высшего руководства страны и попытки политического преследования накануне выборов", - говорится в заявлении.
"1+1" также считает, что ее сотрудники защищены банковской тайной. Но согласно правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, банки обязаны по требованию НБУ предоставлять выписки со счетов во время инспекционных проверок и при безвыездном надзоре.
Медиахолдинг "1+1 медиа" принадлежит Игорю Коломойскому. Государство судится с ним по поводу компенсации убытков, связанных с доведением Приватбанка до неплатежеспособности.
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