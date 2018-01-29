Мининформполитики объявило тендер на создание русскоязычной газеты для Донбасса

Ожидаемая стоимость закупки - 11,6 млн гривен.

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Министерство информационной политики объявило тендер на сумму 11,6 млн гривен на комплекс услуг по производству и распространению русскоязычной газеты в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в тендерной документации министерства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость закупки - 11,6 млн гривен. Конечный срок подачи заявок - 26 февраля, начало аукционов - 2 апреля. Срок оказания услуг - до 31 декабря.

Мининформполитики намерено закупить комплекс услуг по производству и поставке полиграфической периодической информационной продукции с целью создания информационного продукта в виде печатного средства массовой информации (газеты) и распространение его в Донецкой и Луганской областях. Услуги должны соответствовать следующим критериям: полиграфическая продукция (газета) издается на русском языке; периодичность - 2 раза в месяц; формат - А3; объем - 8 полос; общее количество выходов - 22; тираж: 250 тыс. экземпляров.

Согласно тендерной документации, исполнитель осуществляет комплексную подготовку контента издания, включающее предоставление редакционных услуг полного цикла.

План каждого номера издания должен быть согласован с ответственным лицом заказчика, а перед печатью каждый тираж издания должен быть утвержден ответственным лицом заказчика.

Исполнитель также будет обеспечивать поставку и бесплатное распространение издания в Донецкой и Луганской областях, включая: государственные областные администрации; пункты пересечения линий разграничения; отделения банков, в которых осуществляются социальные выплаты; гражданское население и силовые структуры, расположенные в указанных регионах и тому подобное.

Напомним, в конце декабря прошлого года стало известно, что Украина построит новую телевышку для вещания на ОРДЛО. Информация о ее месте расположения пока является закрытой.