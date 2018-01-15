Головний пожежний інспектор Одещини отримав кримінальну справу за прихований Mercedes

Головний пожежний інспектор Одещини отримав кримінальну справу за прихований MercedesПрокуратура Одеської області відкрила провадження щодо заступника голови ДСНС Одеської області Михайла Вовка через не задекларований Mercedes GL 550 за мільйон гривень.

Про це повідомляють «Наші гроші з Денисом Бігусом» з посиланням на юристів проекту «Тисни», за заявою яких була відкрита справа. Справу відкрито за статтею 366-1 – «Декларування недостовірної інформації».

Журналісти з’ясували, що заступник голови ДСНС Одеської області Михайло Вовк придбав Mercedes GL 550, вартістю у щонайменше мільйон гривень, ще у 2012 році. Водночас, у декларації пожежника за 2016-й цієї автівки не було.

Михайло Вовк – пожежник із 35-річним стажем. До 2005 року працював на керівних посадах ДСНС АР Крим. Два роки очолював Полтавське обласне управління ДСНС, з 2007 року – в Одесі.

У власності пожежника квартира в Одесі на 108 кв м., машиномісце, нежитлова нерухомість на 420 кв м у Ялті та автомобіль Hyundai Santa FE, за щонайменше за 700 тис. грн. Водночас, ані Михайло Вовк, ані його нинішня дружина Ольга ніколи не мали бізнесу. Згідно декларації за 2016 рік, родина заробила 395 тис грн.

Донедавна на рідного брата Михайла Вовка – Сергія, було записане ТОВ «Фаетон-2002», яке також переїхало з Ялти до Одеси. А колишня дружина Михайла Вовка – Наталія Вовк – за часів його керівництва в МНС АР Крим (2003-2007 рр.) була співвласницею протипожежної фірми «Компас», що займається встановленням пожежних сигналізацій.

Нагадаємо, родина начальника Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Одеській області Віктора Федорчака також заробляє на передачі тривожного сигналу про пожежу.

Нагадаємо, 15 вересня сталася пожежа в свіжевідремонтованому дитячому таборі «Вікторія», внаслідок чого загинуло троє дітей. За два місяці після пожежі прокуратура Одеської області вручила підозру керівнику райвідділу ДСНС Одещини, якому інкримінували службову недбалість. Інспектор мав зупинити роботи табору, адже знав про порушення, виявлені у 2016 – 2017 роках, але нічого не зробив.


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