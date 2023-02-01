Минулого року ЄС вперше отримав більше енергії з відновлюваних джерел, ніж від спалювання газу

Війна РФ проти України та скорочення поставок російського газу змусили багато країн шукати альтернативні джерела енергії, інформує ZN.ua.

Минулого року ЄС вперше отримав більше енергії з відновлюваних джерел, ніж від спалювання газу

У 2022 році ЄС уперше отримав більше енергії з відновлюваних джерел, ніж від спалювання газу. Про це свідчить звіт аналітичного центру Ember щодо кліматичної політики Євросоюзу, повідомляє DW.

Згідно з підрахунками аналітиків, минулого року в країнах ЄС на сонячну та вітрову енергетику припало близько 22% виробленої електроенергії. Це більше, ніж будь-коли раніше, зазначають аналітики. Спалювання газу дало приблизно 20% — на один процентний пункт менше, ніж у 2021 році.

Країни ЄС виробили в 2022 році 203 терават-годин сонячної енергії, що на 24% більше, ніж роком раніше. За словами аналітиків, це дозволило заощадити близько 10 млрд євро на закупівлі газу. Вітроенергетика дала ЄС 420 терават-годин енергії — на 33 терават-годин більше, ніж у 2021 році.

Найбільше енергії з відновлюваних джерел серед країн ЄС у 2022 році отримала Німеччина – 126 терават-годин за рахунок вітроенергетики та 59 терават-годин за рахунок сонця. Однак частка «зеленої» енергії у загальному енергобалансі в деяких країнах ЄС більша. Зокрема, за підрахунками аналітиків, сонячна енергетика забезпечує 14 відсотків загального виробництва електрики в Нідерландах і по 13 відсотків – у Греції та Угорщині. У Німеччині, для прикладу, цей показник становить близько 10 відсотків.

Вітроенергетика дає понад 50 відсотків вироблення енергії у Данії, майже 40 відсотків у Литві та близько 35 відсотків в Ірландії. У Німеччині цей показник становить близько 20%. Німеччина разом з Іспанією та Польщею у 2022 році досягла найбільшого прогресу в розвитку сонячної енергетики. Найбільшого прогресу у вітроенергетиці досягли Німеччина, Польща та Швеція.

За словами аналітиків, перехід на «зелену» енергетику прискорила саме криза.

«Криза, безперечно, прискорила енергетичний перехід у Європі», - сказав глава відділу аналітики даних Ember Дейв Джонс.

На його думку, війна РФ проти України та скорочення поставок російського газу змусили багато країн шукати альтернативні джерела енергії.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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