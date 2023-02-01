Минулого року ЄС вперше отримав більше енергії з відновлюваних джерел, ніж від спалювання газу

У 2022 році ЄС уперше отримав більше енергії з відновлюваних джерел, ніж від спалювання газу. Про це свідчить звіт аналітичного центру Ember щодо кліматичної політики Євросоюзу, повідомляє DW .

Згідно з підрахунками аналітиків, минулого року в країнах ЄС на сонячну та вітрову енергетику припало близько 22% виробленої електроенергії. Це більше, ніж будь-коли раніше, зазначають аналітики. Спалювання газу дало приблизно 20% — на один процентний пункт менше, ніж у 2021 році.

Країни ЄС виробили в 2022 році 203 терават-годин сонячної енергії, що на 24% більше, ніж роком раніше. За словами аналітиків, це дозволило заощадити близько 10 млрд євро на закупівлі газу. Вітроенергетика дала ЄС 420 терават-годин енергії — на 33 терават-годин більше, ніж у 2021 році.

Найбільше енергії з відновлюваних джерел серед країн ЄС у 2022 році отримала Німеччина – 126 терават-годин за рахунок вітроенергетики та 59 терават-годин за рахунок сонця. Однак частка «зеленої» енергії у загальному енергобалансі в деяких країнах ЄС більша. Зокрема, за підрахунками аналітиків, сонячна енергетика забезпечує 14 відсотків загального виробництва електрики в Нідерландах і по 13 відсотків – у Греції та Угорщині. У Німеччині, для прикладу, цей показник становить близько 10 відсотків.

Вітроенергетика дає понад 50 відсотків вироблення енергії у Данії, майже 40 відсотків у Литві та близько 35 відсотків в Ірландії. У Німеччині цей показник становить близько 20%. Німеччина разом з Іспанією та Польщею у 2022 році досягла найбільшого прогресу в розвитку сонячної енергетики. Найбільшого прогресу у вітроенергетиці досягли Німеччина, Польща та Швеція.

За словами аналітиків, перехід на «зелену» енергетику прискорила саме криза.

«Криза, безперечно, прискорила енергетичний перехід у Європі», - сказав глава відділу аналітики даних Ember Дейв Джонс.