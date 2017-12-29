Украинский фондовый рынок в 2017 году показал самый большой рост в мире

В начале года индекс UX находился на уровне 790 пунктов, сейчас - 1360.

В 2017 году украинский фондовый индекс UX продемонстрировал самый большой рост в мире. Об этом свидетельствует анализ Bloomberg. В начале года индекс находился на уровне 790 пунктов, сейчас - 1360. Издание отмечает, что это связано с надеждами инвесторов на восстановление украинской экономики.

Среди валют наибольшую доходность показал мозамбикский метикал. За год он вырос на 21% к доллару. Второе место поделили чешская крона и польский злотый – их курс увеличился на 18%. Больше всего за год упал узбекский сум (60%), конголезский франк (27%) и сьерра-леонский леоне (25%).

Среди государственных облигаций наибольшую доходность показала Греция (58-64%).

На товарной бирже сильнее всего вырос палладий (54%).


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