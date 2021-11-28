Патрульные с приборами TruCam задержали водителя BMW, двигавшегося со скоростью 178 км/ч

Патрульные, работающие с приборами TruCam, привлекли к ответственности водителя BMW за превышение скорости.

Нарушения зафиксировали на Киевском шоссе, сообщили в Патрульной полиции Киева .

Транспортное средство двигалось со скоростью 178 км/ч при разрешенной скорости движения на этом участке дороги 50 км/ч.

“Инспекторы составили на водителя BMW протокол по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения) КУоАП – штраф в размере 1700 гривен”, – говорится в сообщении.

Напомним, согласно решению Киевского городского совета, в период с 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по дорогам столицы – 50 км/час, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.

С начала 2021 года за нарушение скоростного режима патрульные привлекли к ответственности более 13 726 граждан.