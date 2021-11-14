Полиция напомнила, когда запрещено буксировать транспортные средства

Большинство водителей не могут отказать, когда их просят отбуксировать транспортное средство. И правильно делают, ведь без взаимопомощи на дороге трудно. Однако, в данном случае помогать нужно максимально внимательно и осторожно, предупредила патрульная полиция Харьковской области.

Водители должны помнить, что в некоторых случаях запрещено буксировать транспортные средства, как бы ни хотелось помочь попавшему в беду автомобилисту.

Так, придется отказать в помощи, если фактическая масса буксированного транспортного средства с неисправной тормозной системой превышает половину фактической массы транспортного средства, которое будет буксировать.

Запрещена буксировка, если общая длина сцепленных транспортных средств превышает 22 м (маршрутных транспортных средств - 30 м).

Нельзя буксировать мотоциклами без бокового прицепа. И такие мотоциклы буксировать нельзя. Запрещается использовать для буксировки автобусы.

Кроме того, в Украине запрещено буксировать более одного транспортного средства или транспортного средства с прицепом.

Также нужно учесть, что во время гололедицы нельзя буксировать авто на гибкой сцепке.

Напомним, ранее юристы рассказали, в каких случаях полицейские имеют право поверхностно осмотреть автомобиль.