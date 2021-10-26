В Черновцах горела маршрутка с пассажирами, пострадавших нет

Люди самостоятельно вышли из маршрутки и вызвали спасателей.

Сегодня утром в центре города Черновцы загорелась маршрутка, где находились пассажиры.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"26 октября в 08:48 на спецлинию 101 поступило сообщение, что в Черновцах по ул. Степана Бандеры во время движения загорелся маршрутный автобус №12. На тот момент внутри транспортного средства находился водитель и три пассажира", - говорится в сообщении.

Заметив огонь, водитель остановил автобус, люди самостоятельно вышли из маршрутки и вызвали спасателей, потушивших пожар.

Фото: cv.dsns.gov.ua

"Пожарные в 08:57 локализовали и в 09:05 ликвидировали пожар в тех пределах, в которых застали его на момент прибытия. Пламя уничтожило отсек двигателя и салон автобуса. Пострадавших и травмированных в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается", - отметили в ГСЧС.