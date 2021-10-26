В Черновцах горела маршрутка с пассажирами, пострадавших нет

Люди самостоятельно вышли из маршрутки и вызвали спасателей.

В Черновцах горела маршрутка с пассажирами, пострадавших нет
Фото: cv.dsns.gov.ua

Сегодня утром в центре города Черновцы загорелась маршрутка, где находились пассажиры.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"26 октября в 08:48 на спецлинию 101 поступило сообщение, что в Черновцах по ул. Степана Бандеры во время движения загорелся маршрутный автобус №12. На тот момент внутри транспортного средства находился водитель и три пассажира", - говорится в сообщении.

Заметив огонь, водитель остановил автобус, люди самостоятельно вышли из маршрутки и вызвали спасателей, потушивших пожар.

Фото: cv.dsns.gov.ua

"Пожарные в 08:57 локализовали и в 09:05 ликвидировали пожар в тех пределах, в которых застали его на момент прибытия. Пламя уничтожило отсек двигателя и салон автобуса. Пострадавших и травмированных в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается", - отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее в Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и руки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ДТП на Херсонщине, в котором погибли 4 человека: за рулем находился 15-летний парень (обновлено)ДТП на Херсонщине, в котором погибли 4 человека: за рулем находился 15-летний парень (обновлено)
Укрзализныця будет пускать невакцинированных граждан в поездаУкрзализныця будет пускать невакцинированных граждан в поезда
В Тихом океане возле берегов Канады загорелся корабль с химикатамиВ Тихом океане возле берегов Канады загорелся корабль с химикатами
Українець побудував кабріолет зі старих холодильників: що з цього вийшло
На Львовщине в ДТП с участием легковушки и военного грузовика погибли супругиНа Львовщине в ДТП с участием легковушки и военного грузовика погибли супруги
Блок рекламы


Похожие новости
В Техасе разбился самолет с пассажирами, более 20 человек выжилиВ Техасе разбился самолет с пассажирами, более 20 человек выжили
В Ровно нетрезвые братья-близнецы пытались угнать маршрутку с пассажирамиВ Ровно нетрезвые братья-близнецы пытались угнать маршрутку с пассажирами
На Днепропетровщине столкнулись маршрутка и "скорая", есть 6 пострадавшихНа Днепропетровщине столкнулись маршрутка и "скорая", есть 6 пострадавших
В Одессе маршрутка врезалась в столб, 9 пострадавшихВ Одессе маршрутка врезалась в столб, 9 пострадавших
В Одесской области военные попали в ДТП, пятерых пострадавших госпитализировали, одна из них скончаласьВ Одесской области военные попали в ДТП, пятерых пострадавших госпитализировали, одна из них скончалась
Один из пострадавших в ДТП в Харькове подростков умер в больницеОдин из пострадавших в ДТП в Харькове подростков умер в больнице
На Львовщине перевернулся УАЗ с туристами, пятеро пострадавшихНа Львовщине перевернулся УАЗ с туристами, пятеро пострадавших
Проезд в маршрутках Киева резко подорожалПроезд в маршрутках Киева резко подорожал
ДТП с украинцами в Турции: в больницах остаются четверо пострадавшихДТП с украинцами в Турции: в больницах остаются четверо пострадавших
Во Львове пьяный водитель, убегая от патрульных, протаранил полицейский автомобиль, трое пострадавшихВо Львове пьяный водитель, убегая от патрульных, протаранил полицейский автомобиль, трое пострадавших
Последние новости
Подгружаем последние новости