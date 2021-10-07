В продаже скоро появится кроссовер за $8000

Индийская компания Tata Motors представила свой новый бюджетный субкомпактный кроссовер Tata Punch. В базовой комплектации он будет стоить около 8 000 долларов.

Punch, построенный на платформе ALFA, получил вполне современный дизайн, черный пластиковый обвес и широкие квадратные колесные арки. Его длина составляет 3827 мм, ширина - 1742 мм, высота - 1615 мм, а колесная база - 2445 мм. Дорожный просвет - 187 мм, а объем багажника - 366 литров.

Под капотом находится трехцилиндровый 1,2 л бензиновый двигатель мощностью 83 л.с. и 113 Нм крутящего момента, который работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач или с роботом. Разгон до 100 км/ч занимает 16,5 секунды.

Покупателям Tata Punch предложат в четырех комплектациях: Pure, Adventure, Accomplished и Creative. В базовой комплектации будут две подушки безопасности, система ABS, крепление для детских сидений ISOFIX, центральный замок, передние электрические стеклоподъемники и др.

Прием заказов на Punch начнется через три недели. В базовой комплектации он будет стоить около 8 000 долларов.

Ранее эксперты назвали 5 кроссоверов, которые можно покупать даже с большим пробегом.