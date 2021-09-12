На Закарпатье запустили первый полицейский патруль на электросамокатах

Полицейские будут объяснять, как правильно нужно вести себя на таком виде транспорта.

В Ужгороде запустили первый в Украине патруль на электросамокатах. Полицейский экипаж на этом виде транспорта сегодня отправился на свое первое патрулирование.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

"Задача патрульных прежде всего превентивная, ведь они будут объяснять, как правильно нужно вести себя на таком виде транспорта. Кроме того, инспекторы смогут оперативно реагировать на вызовы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие патрулирование будут осуществляться только в светлое время суток и конечно, что полицейские будут в полном снаряжении.

Напомним, во Львове нетрезвый водитель, убегая от патрульных, протаранил полицейский автомобиль. В результате инцидента, который произошел в ночь на 6 сентября, пострадали три человека.