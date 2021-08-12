Сколько украинцы могут ездить без регистрации автомобиля в МВД

В Украине ежегодно продают сотни тысяч новых и б/у автомобилей. Но сколько времени можно ездить без регистрации автомобиля в МВД? Ответ на этот вопрос дали эксперты компании "Дорожный адвокат".

Сколько украинцы могут ездить без регистрации автомобиля в МВД

В украинском законодательстве говорится, что автомобили нужно зарегистрировать в течение десяти суток после приобретения или растаможки.

При этом украинское законодательство, в том числе правила дорожного движения, запрещает управлять машиной, которая не зарегистрирована в сервисных центрах МВД или через центры предоставления административных услуг.

Срок регистрации автомобиля продлевается, если есть документы, подтверждающие невозможность своевременного его оформления по уважительным причинам.

Запрещено ездить на машинах, которые не зарегистрированы в полиции. В противном случае водителя оштрафуют на 850 гривен. При повторном таком нарушении в течение года штраф составит 1 700 гривен или общественные работы с возможным изъятием автомобиля.

Таким образом, зарегистрировать автомобиль нужно за 10 дней. В противном случае можно не только заплатить штраф, но и лишиться его. Если, конечно, нет доказательств, что у владельца не было реальной возможности зарегистрировать свою машину.

Напомним, ранее сообщалось, что примерно 150 тысяч украинцев не могут воспользоваться льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации.


Максимов Віталій, Тудей

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