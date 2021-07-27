Самолет Киев-Батуми вынужденно сел в Тбилиси

Причиной стали сильные ливни и туман над Батуми.

Самолет Киев-Батуми вынужденно сел в Тбилиси
Фото: joinup.ua

Авиарейс Киев-Батуми, что выполняется украинской авиакомпанией Yanair, сегодня вынужден был приземлиться в Тбилисском аэропорту.

Об этом сообщает Грузия Online.

Причиной стали метеоусловия - сильные ливни и туман над Батуми.

Пассажиры находились в аэропорту Тбилиси несколько часов. К этому моменту туман рассеялся и самолет уже вылетел в направлении Батуми.

"Все остальные регулярные рейсы осуществляются по расписанию. Больше никаких задержек по погодным условиям нет", - заявили журналистам в Батумском аэропорту.

В аэропорту подчеркнули, что небольшая задержка авиарейса Львов-Батуми не связана с грузинской стороной.

Как сообщалось, в июне самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из польского Катовице в Запорожье, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. В результате инцидента никто не пострадал.

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