Минтранс США предложил ограничить авиасообщение с Беларусью

Ограничения связаны с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске.

Минтранс США предложил ограничить авиасообщение с Беларусью
Фото: tut.by

Министерство транспорта США предлагает запретить продажу билетов на пассажирские рейсы между Соединенными Штатами и Беларусью, в том числе и осуществляемые с пересадками.

Соответствующее заявление появилось во вторник, 29 июня, на сайте министерства, передает DW.

Ограничение рейсов между США и Беларусью отвечает интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, отметили в Госдепартаменте. Общественное обсуждение этого предложения предлагается провести до 1 июля.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку якобы после сообщения о минировании.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

После этого европейские авиакомпании начали летать в обход Беларуси.

С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. С 29 мая Кабинет министров закрыл воздушное пространство Украины для белорусских самолетов.

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