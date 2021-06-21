Проблемы молодых производителей электромобилей не отпугнули инвесторов

Рынок электромобилей привлекает множество молодых компаний без опыта производства транспортных средств, до конвейера добираются не все концепты, а многие амбициозные новички вынуждены признать, что испытывают трудности. Начинающие компании Lordstown Motors, Nikola и Canoo столкнулись с разными проблемами, но на их капитализации это почти не сказывается.

Источник изображения: Associated Press

Самым свежим примером является история с американской компанией Lordstown Motors, которая должна была начать производство электрических пикапов Endurance на бывшем предприятии General Motors в штате Огайо. Стоявшие у истоков компании два директора недавно были вынуждены покинуть ряды руководства, попутно признав, что без новых вливаний у компании не хватит средств начать серийное производство пикапов и поддерживать его на протяжении ближайших месяцев. Конкурирующий Ford F-150 Lightning оказался на 20 % дешевле предложения Lordstown Motors, а затраты на переоснащение предприятия в Огайо оказались значительно выше ожидаемых. Новое руководство Lordstown Motors не теряет надежды начать серийный выпуск электрических пикапов в сентябре, но от планов по производству коммерческих фургонов компания пока вынуждена отказаться.

Что характерно, как отмечает The Wall Street Journal, курс акций Lordstown Motors в результате всех этих заявлений и кадровых изменений почти не изменился. Производитель электрических грузовиков Nikola тоже был обвинён в дезинформации инвесторов и лишился основателя, но капитализация компании выросла на 60 % до $6,5 млрд с момента выхода на публичный фондовый рынок в прошлом году. Nikola пришлось отказаться от идеи выпуска некоторых моделей транспортных средств, сотрудничество с General Motors почти развалилось, но поставки серийных грузовиков на электротяге производитель рассчитывает начать до конца года. Ему даже удалось привлечь ещё $300 млн финансирования.

Canoo тоже пришлось исключить основателей из числа руководящего состава и пересмотреть бизнес-план, но величина капитализации компании осталась на уровне $2,4 млрд после всех скандалов. Эксперты объясняют такой феномен существенным интересом частных инвесторов к ценным бумагам молодых производителей электромобилей. Все ищут «вторую Tesla» и рассчитывают заработать на многократном росте курсовой стоимости ценных бумаг. Неприятности, преследующие компании данного сектора, инвесторами при этом быстро забываются.



