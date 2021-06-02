Пять предприятий представят свой вариант «джипа» для ВСУ

Новый армейский джип: пять предприятий представят Министерству обороны свой вариант легкового автомобиля повышенной проходимости для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает АрміяInform.

"Их (предприятий, - ред.) осталось пять ... Речь идет о частных предприятиях, которые подтвердили свою готовность сотрудничать с Министерством обороны, а именно - продолжить выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ»", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения и обработки тактико-технического задания выразили готовность продолжить работу следующие предприятия: ООО «ВИДИЮНИКОМЕРС»; ООО «ПРОТЕКТИНЖИЮРИНГ; ООО «Украинская бронетехника»; ООО «Конструкторско-производственное предприятие «СИНЕРГИЯ» и ОАО «УКРАВТОБУСПРОМ». Вместе с тем Международный аналитический центр права "НПО МАЦП", объективно оценив свои возможности, отказался от дальнейшего участия в этом проекте.

В настоящее время Минобороны ожидает опытный образец для проведения государственных испытаний.

Напомним, Минобороны решило разработать новые внедорожники для ВСУ вместо УАЗов, которые "морально и физически устарели". Глава ведомства Андрей Таран заявил о планах кардинально обновить парк автомобильной техники многоцелевого назначения. По его словам, планируется, что обновление парка будет осуществлено после приема выбранного образца на вооружение ВСУ.