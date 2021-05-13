Украина покупает у Франции 130 электровозов Alstom и 370 пожарных подъемников

Правительства Украины и Франции в четверг, 13 мая, заключили четыре рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, подписание состоялось в рамках официального визита Министра экономики, финансов и восстановления Французской Республики Бруно Ле Мэра в Киев .

Рамочное соглашение по официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов АО "Украинская железная дорога" предусматривает поставку 130 электровозов Alstom на общую сумму до 900 млн евро.

На сайте "УЗ" сообщается, что Alstom планирует предложить Украине локомотивы Prima T8, которые могут перемещать до 9 тыс. тонн и двигаться со скоростью 120 км/ч. Но потребности "Укрзализныци" в обновлении парка грузовых электровозов намного больше. К 2025 году необходимо приобрести не менее 50 единиц, к 2033 - еще 265 локомотивов.

Рамочный договор об официальной поддержке усиления защиты населения, территорий и окружающей природной среды Украины от чрезвычайных ситуаций предусматривает поставку специализированной спасательной техники для работы на высотных зданиях, 370 автолестниц на сумму до 300 млн евро. МВД заявляло, что партнером в этом контракте станет компания Echelles Riffaud.

По данным министерства, в пожарно-спасательных подразделениях сложилась критическая ситуация с современными техническими средствами для обеспечения тушения пожаров и спасения людей из высотных зданий. Имеющаяся техника эксплуатируется уже более 40 лет, и 90% такой техники уже отработали все установленные сроки эксплуатации.

Рамочный договор о поддержке финансирования проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области предусматривает инвестирование в размере 70 млн евро в обеспечение качественной питьевой воды, которую получат жители более 20 городов и поселков.

Еще 70 млн евро предполагается инвестировать в улучшение водоснабжения Киева в рамках четвертого рамочного договора.

Все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше.

Напомним, что ранее Министерство внутренних дел Украины заказало у Франции 55 вертолетов и 20 патрульных катеров.