С 1 апреля "Киевский метрополитен" полностью переходит на электронные билеты

Зеленая карта в киевском метро будет работать до 31 марта.

Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках киевского метро можно до 31 марта 2021 года.

Также с окончанием использования карточек метро прекращается работа сервисных центров подземки, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что оператором системы оплаты в общественном транспорте столицы является КП "ГИВЦ". "Горячая линия" для пассажиров 044 366 55 55.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:

Kyiv Smart Card; бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы; мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard); разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.

Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 грн на каждой поездке.

Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете.

Купить Kyiv Smart Card можно:

в кассах метрополитена;

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

в приложении Київ Цифровий;

в кассах метрополитена;

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Подробнее на странице проекта https://transport.kyivcity.gov.ua/

Одноразовый QR-билет можно использовать в бумажном или электронном виде.

Купить разовый QR-билет можно:

в приложении Київ Цифровий;

в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.

Подробнее на странице проекта https://transport.kyivcity.gov.ua/