С 1 апреля "Киевский метрополитен" полностью переходит на электронные билеты
Зеленая карта в киевском метро будет работать до 31 марта.
Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках киевского метро можно до 31 марта 2021 года.
Также с окончанием использования карточек метро прекращается работа сервисных центров подземки, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Отмечается, что оператором системы оплаты в общественном транспорте столицы является КП "ГИВЦ". "Горячая линия" для пассажиров 044 366 55 55.
Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:
Kyiv Smart Card; бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы; мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard); разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.
Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 грн на каждой поездке.
Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете.
Купить Kyiv Smart Card можно:
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
Пополнить Kyiv Smart Card можно:
- в приложении Київ Цифровий;
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
Подробнее на странице проекта https://transport.kyivcity.gov.ua/
Одноразовый QR-билет можно использовать в бумажном или электронном виде.
Купить разовый QR-билет можно:
- в приложении Київ Цифровий;
- в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.
Подробнее на странице проекта https://transport.kyivcity.gov.ua/