В Харькове оштрафовали провалившегося под асфальт водителя

В Харькове полицейские оштрафовали водителя грузовика Volvo, который провалился под асфальт на одной из улиц города. Об этом сообщает “Объектив“.

Инцидент произошел на улице Шота Руставели. На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу и экспертов.

Правоохранители установили, что водитель грузовика нарушил п. 1.5, п. 2.3.б и п. 11.13 ПДД Украины. На водителя правоохранители составили административный протокол. Какое наказание получит водитель грузовика, провалившийся под асфальт – решит суд.

Между тем, за состоянием дорог должны следить местные власти и соответствующие службы. Странно, что виновником в этом ДТП сделали водителя грузовика. Теперь ему, или его защитнику, предстоит в суде доказывать свою невиновность.

В патрульной полиции говорят, что запрещено движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания при отсутствии других подъездов.