В Харькове оштрафовали провалившегося под асфальт водителя

В Харькове полицейские оштрафовали водителя грузовика Volvo, который провалился под асфальт на одной из улиц города. Об этом сообщает “Объектив“.

В Харькове оштрафовали провалившегося под асфальт водителя

Инцидент произошел на улице Шота Руставели. На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу и экспертов.

Правоохранители установили, что водитель грузовика нарушил п. 1.5, п. 2.3.б и п. 11.13 ПДД Украины. На водителя правоохранители составили административный протокол. Какое наказание получит водитель грузовика, провалившийся под асфальт – решит суд.

Между тем, за состоянием дорог должны следить местные власти и соответствующие службы. Странно, что виновником в этом ДТП сделали водителя грузовика. Теперь ему, или его защитнику, предстоит в суде доказывать свою невиновность.

В патрульной полиции говорят, что запрещено движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания при отсутствии других подъездов.

Напомним, ранее советник главы МВД Михаил Апостол высказался за увеличение в Украине штрафа за непристегнутый ремень безопасности в тысячу раз. Он так хочет бороться со смертельными ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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