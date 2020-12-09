Пять человек погибли в авиакатастрофе вертолета во французских Альпах

Во время полета команда выполняла спасательную операцию.

Во Франции в Альпах разбился вертолет, погибли пять человек, еще один - получил травмы.

Об этом сообщает ВВС.

Катастрофа произошла недалеко от города Бонвиллар в районе Савойи.

Вертолет принадлежит частной компании Service A?rien Fran?ais. Во время полета команда выполняла спасательную операцию.

Причина аварии неизвестна, однако официальные источники утверждают, что трагедия могла произойти в результате неблагоприятных погодных условий.

Тревогу поднял пилот. Ему удалось выжить, однако он получил серьезные травмы.

Французские власти заявили, что вертолет Eurocopter EC135 выполнял тренировочный полет с экипажем спасателей, когда упал с высоты 1800 метров.

Напомним, 12 ноября в Египте разбился вертолет с миротворцами. Погибли шестеро американцев, чех и француз. Одному человеку удалось выжить.