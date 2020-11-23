Rivian распродала первую версию электрического пикапа R1T всего за неделю

Rivian распродала первую версию электрического пикапа R1T всего за неделю

Компания Rivian сообщила, что уже распродала весь объём намеченной к выпуску первой версии электрического пикапа R1T Launch Edition, поставки которой начнутся в США в следующем году. На предзаказ всей партии пикапов у пользователей ушло около недели, хотя, как сообщается, возможность бронирования была предоставлена ограниченному кругу людей.

На прошлой неделе Rivian объявила окончательные цены и конфигурации для первой версии электрического пикапа R1T и электрического кроссовера R1S. Затем компания запустила конфигуратор на своём сайте, воспользоваться которым могли лишь те, кто в течение последних двух лет оформил бронирование с внесением на депозит $1000. Несмотря на это ограничение компании удалось распродать R1T Launch Edition всего за неделю. Стоимость R1T Launch Edition стартует с $77 500.

Хотя Rivian не разглашает, как много штук R1T Launch Edition предполагается выпустить, это будет единственная версия электрического пикапа в серийном производстве в период с июня 2021 года по январь 2022 года. Rivian поблагодарила пользователей за поддержку, добавив, что с 23 ноября будет продолжено бронирование версий R1T Adventure и Explore. Их поставки стартуют в начале 2022 года.

Версия R1T Launch Edition будет маркирована специальной эмблемой и доступна в эксклюзивном зелёном цвете Launch Green. Дальность пробега R1T Launch Edition от одного заряда батареи составит 300 миль (около 483 км).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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