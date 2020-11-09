Virgin Hyperloop провела первое в мире испытание сверхскоростной транспортной системы с людьми

Американская компания Virgin Hyperloop провела первое в мире тестирование сверхскоростной транспортной системы с пассажирами-людьми.

Это было ключевым испытанием безопасности технологий, которые, как ожидается, в корне изменят перевозки людей и грузов, пишет Reuters.

На испытательном полигоне в Лас-Вегасе первыми пассажирами стали руководители Virgin Hyperloop Джош Шигель (технический директор) и Сара Лучиан (директор по работе с пассажирами).

Фото: virginhyperloop.com

"Я имел истинное удовольствие увидеть историю, созданную на моих глазах", - заявил глава Virgin Hyperloop Султан Ахмед бин Сулайем.

Как пишет The Verge, капсула "Пегас" с пассажирами находилась в вакуумной трубе-трассе, где разогналась до скорости около 160 км / час перед замедлением для остановки.

Это испытание является важным достижением для основанной в 2014 году компании Virgin Hyperloop - футуристической транспортной системы, которая представляет собой подвешенные на магнитном поле капсулы, которые движутся по вакуумным трубам со скоростью более 1000 км в час.

Протяженность тестовой трассы имеет 500 метров в длину и 3,3 м в ширину. Она расположена примерно в 30 минутах езды от Лас-Вегаса в пустыне. Компания заявила, что провела более 400 испытаний на этой трассе, однако это первый тест с пассажирами.

Напомним, в сентябре 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекта Hyperloop в Украине, которым занимался экс-министр Владимир Омельян. Он назвал эту идею абсурдной.

В мае 2018 года Кабинет Министров одобрил Национальную транспортную стратегию Drive Ukraine 2030. Она предусматривает мировое лидерство Украины в развитии гиперлупа.

Тестовой площадкой по внедрению транспорта пятого поколения должен стать Днепр. Омельян обещал украинцам реализовать проект за 5-10 лет.

В 2018 году Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с американской компанией Нyperloop Transportation Technologies.