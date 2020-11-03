В ДТП на Полтавщине погиб 30-летний прокурор из Сум с семьей

Александр Вольченко на собственном автомобиле возвращался из Киева, где проходил очередной этап аттестации.

В ДТП на Полтавщине погиб 30-летний прокурор из Сум с семьей
Фото: 0542.ua

Вечером 2 ноября в г. Лохвице Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

Как сообщают в областной полиции, ДТП произошло около 19:00 на 227-м километре автодороги "Кролевец-Сумы-Пирятин".

По предварительной информации, автомобиль LEXUS под управлением жителя города Сумы, столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом КRONE под управлением жителя Донецкой области.

В результате ДТП 30-летний водитель автомобиля LEXUS и его два пассажира - женщина, 1991 года рождения, и малолетний ребенок, 2017 года рождения, погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля DAF доставлен в местную больницу.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Сумской сайт 0542.ua сообщил, что в LEXUS из Киева в Сумы возвращался прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко вместе с женой и ребенком.

Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко рассказала Суспільному, что прокурор на собственном автомобиле возвращался из Киева, где проходил очередной этап тестирования.

По ее словам, погибшей девочке в декабре должно было исполниться три года. Сиротой остался пятилетний сын.

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