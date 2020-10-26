Перекресток под Киевом, на котором регулярно происходят курьезные ДТП

Недалеко от Киева, в Ирпене, есть место, где постоянно происходят одинаковые ДТП. К счастью, аварии эти не летальные, однако владельцам автотранспорта они все равно приносят сплошные стрессы и убытки. О регулярных авариях на этом перекрестке рассказал в Facebook Emil Salmanov.

Проклятое место: перекресток под Киевом, на котором регулярно происходят курьезные ДТП

"Есть в Ирпене одно место, где происходит День Сурка. С завидной регулярностью там происходит одна и та же авария", - пишет автор публикации.

Там же он публикует много снимком аварий с разными машинами на этом месте и замечает, что местная власть проблемы "не видит" или "не знает, что с ней делать".

Проклятое место: перекресток под Киевом, на котором регулярно происходят курьезные ДТП

Проклятое место: перекресток под Киевом, на котором регулярно происходят курьезные ДТП
Проклятое место: перекресток под Киевом, на котором регулярно происходят курьезные ДТП

В этом месте многие машины "садятся животом" на бордюр, и уже съехать оттуда самостоятельно не могут. Снять их с бордюра может только эвакуатор.

Перекладывать всю вину за происходящее только на плечи водителей не приходится, ибо там неправильно сделана разметка. Из-за этого они они частенько путают въезд во двор с выездом со двора. А выезд там идет под довольно крутым углом, и бордюр там соорудили просто высоченный. Не исключено, что такую преграду кто-то специально воздвиг с этой целью – чтобы задерживала скатывающийся вниз автомобиль.

Проклятое место: перекресток под Киевом, на котором регулярно происходят курьезные ДТП

Проклятое место: перекресток под Киевом, на котором регулярно происходят курьезные ДТП

В какой-то момент в этом месте даже поставили знак, который запрещает правый поворот. Однако некоторые водители, сбитые с толку с разметкой, все же сворачивают направо и попадают "в капкан" к бордюру. Не зря из-за постоянно повторяющегося одного и того же ДТП автор публикации назвал эту ситуацию "днем сурка".

Проклятое место: перекресток под Киевом, на котором регулярно происходят курьезные ДТП

Проклятое место: перекресток под Киевом, на котором регулярно происходят курьезные ДТП

Правда, недавно там все же исправили разметку. Может быть, теперь день сурка больше не повторится или хотя бы будет случаться реже?

Напомним, в Украине суды массово закрывают дела, связанные с фактами нетрезвого вождения. Дело в том, что если открытое производство о пьяном вождении не рассмотрено в суде в течение трех месяцев, то его по закону положено закрыть. Рекордсменом по "закрыванию" пьяных дел стал один из судей Печерского райсуда. Он за один день 19 октября освободило от ответственности сразу 13 любителей порулить "под градусом".


: Марченко Любов, Тудей

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