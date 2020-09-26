Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26

Момент трагедии зафиксировала камера на одном из домов.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео падения военного самолета Ан-26, вследствие чего погибли 26 человек.

"Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве, сняла последние секунды полета Ан-26 Вооруженных сил Украины. Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, как командир судна сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом ", - написал Геращенко.

Он также опубликовал фотографии курсантов, которые были на борту самолета.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал приблизительно в 21 час в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуева. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55.

На месте трагедии вечером нашли тела 22 погибших. В субботу утром в больнице умер один из двух курсантов, которые выжили. Он получил 90% ожогов тела, парню было 20 лет. Впоследствии в МВД сообщили, что число жертв возросло до 26.

Один курсант находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести.

Всего на борту было 27 человек из 11 областей - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа. Самолет выполнял тренировочные полеты.

Глава Минобороны Андрей Таран рассказал хронологию катастрофы АН-26. По его словам, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5000 летных часов.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис Генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Зеленский объявил 26 сентября днем траура. А также поручил приостановить полеты Ан-26 до выяснения причин авиакрушения на Харьковщине.



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