В субботу, 19 сентября, ярмарки изменят маршруты общественного транспорта (схемы)
В связи с проведением в столице ярмарок 19 сентября будут изменены маршруты автобусов №№ 39, 101. 20 сентября будет изменен маршрут автобуса № 31.
Об этом
С начала движения и до окончания ярмарок, которые планируется провести на ул. Голосеевской, ул. Николая Закревского и ул. Татарской, движение маршрутов будет организовано:автобус № 39 в направлении движения к ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский – просп. Науки – ул. Лысогорская – ул. Ракетная (поселок Жовтневое), в обратном направлении по действующей трассе;
Напомним, с 21:00 18 сентября до 17:00 21 сентября на Дарницком мосту частично ограничат движение транспорта. Будут проводиться дорожные работы в направлении правого берега.
Отметим, КП “Киевпастранс” подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, которым с 6 февраля 2020 года руководит экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Вопросы транспортной инфраструктуры в столице курирует назначенный 21 февраля 2020 года зампредседателя КГГА Александр Густелев.
* КП “Київпастранс” (Код ЄДРПОУ: 31725604)
Фото: открытые источники