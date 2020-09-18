В субботу, 19 сентября, ярмарки изменят маршруты общественного транспорта (схемы)

В субботу, 19 сентября, ярмарки изменят маршруты общественного транспорта (схемы)

В связи с проведением в столице ярмарок 19 сентября будут изменены маршруты автобусов №№ 39, 101. 20 сентября будет изменен маршрут автобуса № 31.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Киевпастранс” (*)

С начала движения и до окончания ярмарок, которые планируется провести на ул. Голосеевской, ул. Николая Закревского и ул. Татарской, движение маршрутов будет организовано:

автобус № 39 в направлении движения к ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский – просп. Науки – ул. Лысогорская – ул. Ракетная (поселок Жовтневое), в обратном направлении по действующей трассе;

автобус № 101 от станции метро “Почайна” до ул. Владимира Маяковского по действующей трассе, далее – ул. Теодора Драйзера – ул. Николая Закревского, далее по действующей трассе;

автобус № 31 от станции метро “Политехнический институт” до ул. Багговутовской по действующей трассе, далее – ул. Отто Шмидта – ул. Нагорная, далее по действующей трассе.

Напомним, с 21:00 18 сентября до 17:00 21 сентября на Дарницком мосту частично ограничат движение транспорта. Будут проводиться дорожные работы в направлении правого берега.

Отметим, КП “Киевпастранс” подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, которым с 6 февраля 2020 года руководит экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Вопросы транспортной инфраструктуры в столице курирует назначенный 21 февраля 2020 года зампредседателя КГГА Александр Густелев.

* КП “Київпастранс” (Код ЄДРПОУ: 31725604)

Фото: открытые источники


Оксана Олейникова, КиевВласть

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