В Одессе наконец подняли танкер Delfi

Криклий показал фото судна.

В Одессе подняли танкер Delfi, потерпевший крушение у пляжа "Дельфин" еще в ноябре прошлого года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Delfi покинул пляж "Дельфин". Скучать не будем", - написал он.

Вчера Криклий сообщал, что работы по поднятию и отбуксировке танкера продолжаются, как и планировалось.

Специалисты осуществляли генеральную откатку забортной воды и проверяли водотечность.

Напомним, в ноябре 2019 года танкер Delfi сорвался с якоря и сел на мель возле пляжа "Дельфин", перевернувшись на бок. Специальная комиссия назвала причинами аварии иностранного танкера "Делфи" нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

В июне 2020 года рядом с судном обнаружили следы нефтепродуктов. В воде зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Прокуратура Одесской области возбудила уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения воды нефтепродуктами.

В начале июля президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Он сказал, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года, но судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере.

Президент предупредил: если по 20 июля танкер не поднимут, делом займутся правоохранители.

25 июля новая попытка поднять танкер Delfi провалилась. Один из металлических тросов, которыми судно пытались подвинуть с места, оторвался почти сразу после начала операции. Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что дальнейшие работы будет выполнять Администрация морских портов Украины.

26 августа танкер Delfi удалось поставить на киль. Работы проводит компания "Краншип" без привлечения государственных средств.

3 сентября суд арестовал затонувший танкер Delfi. Должником признана зарегистрированная в Великобритании компания Mister Drake PC, а его представителем - житель Николаевщины Юрий Голиков.

4 сентября из танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов. Исследования показали превышение в воде предельно допустимых концентраций в 5,8 раза.

6 сентября в Одессе стартовал финальный этап поднятия танкера "Делфи". Криклий заявил, что все испытания завершены, экологическое состояние - в норме.

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