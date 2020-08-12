?На Николаевщине 19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда и рассыпал их

Автомобиль съехал с проезжей части и накренился, вследствие чего из прицепа выпала половина бочек.

Вечером 10 августа в полицию Николаевской области поступило сообщение от 36-летнего жителя Братского района о том, что вблизи пасеки неизвестные завладели его автомобилем DAF, загруженным 30 бочками с медом.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Отрабатывая прилегающую территорию, правоохранители заметили разыскиваемую машину на окраине села. Грузовик съехал с проезжей части и накренился, вследствие чего из прицепа выпала половина бочек.

Личность злоумышленника установили, им оказался 19-летний местный житель. По словам молодого человека, увидев открытый автомобиль, он решил покататься, но не справился с управлением, съехал с дороги, после чего скрылся.

Фото: mk.npu.gov.ua

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК (незаконное завладение транспортным средством, причинившее крупный материальный ущерб). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Будет решаться вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Следствие продолжается.

Фото: mk.npu.gov.ua