"Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке

С 10 августа на станциях будут останавливаться пригородные поезда.

Укрзализныця с 8 августа возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с ослаблением карантинных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ограничение отменено для поездов:

№41/42 сообщением Днепр-Трускавец,

№98/97 Ковель-Киев,

№88/87 Ковель-Новоалексеевка,

№12/11 Одесса-Львов,

№81/82 Киев-Ужгород,

№49/50 Киев-Трускавец,

№136/135 Черновцы-Одесса,

№108/107 Одесса-Ужгород,

№110/109 Львов-Херсон,

№86/85 Львов-Новоалексеевка,

№715/716 Киев-Львов.

Продажа билетов в Тернополь и Луцк на эти поезда открыта.

Кроме того, с 10 августа будет возобновлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь

Напомним, Укрзализныця отменила остановку поездов после того, как эти города внесли в красную зону распространения коронавируса.

Несмотря на это, 85 пассажиров, которые ехали поездом из Херсона, добились остановки на железнодорожной станции Тернополь.