"Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке
С 10 августа на станциях будут останавливаться пригородные поезда.
Укрзализныця с 8 августа возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с ослаблением карантинных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ограничение отменено для поездов:
№41/42 сообщением Днепр-Трускавец,
№98/97 Ковель-Киев,
№88/87 Ковель-Новоалексеевка,
№12/11 Одесса-Львов,
№81/82 Киев-Ужгород,
№49/50 Киев-Трускавец,
№136/135 Черновцы-Одесса,
№108/107 Одесса-Ужгород,
№110/109 Львов-Херсон,
№86/85 Львов-Новоалексеевка,
№715/716 Киев-Львов.
Продажа билетов в Тернополь и Луцк на эти поезда открыта.
Кроме того, с 10 августа будет возобновлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь
Напомним, Укрзализныця отменила остановку поездов после того, как эти города внесли в красную зону распространения коронавируса.
Несмотря на это, 85 пассажиров, которые ехали поездом из Херсона, добились остановки на железнодорожной станции Тернополь.