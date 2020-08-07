В июле продажи электромобилей сократились на 6%

В июле 2020 года продажи электромобилей сократились на 6% до 799 единиц по сравнению с июлем 2019 года. Об этом говорится в сообщении Укравтопрома.

В течение месяца украинцы растаможили и зарегистрировали 799 электромобилей, что на 6% меньше, чем годом ранее и на 3% меньше июня.

Причина падения продаж

Очевидно, отрицательную динамику спровоцировала неразбериха в законодательстве, вызванная изменением системы кодификации товаров.

4 июня 2020 года Верховная Рада приняла проект закона о таможенном тарифе, который изменил с 1 июля кодификацию транспортных средств, оснащенных исключительно электродвигателями.

По данным Укравтопрома, в июле из прошедших свою первую регистрацию в Украине электромобилей: 766 штук — это легковые авто и 33 – коммерческие.

Доля подержанных машин в части легковых составила 92%, а в части коммерческих – 100%.

Топ-5 электрокаров

Самым популярным электрокаром на украинском рынке остается NISSAN Leaf — 234 продажи.

На втором месте TESLA Model 3 — 115.

На третьем месте TESLA Model S – 98.

На четвертом месте TESLA Model X– 45.

На пятом месте FIAT 500е – 38 продаж.

Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 4315 ед. электромобилей: 4112 легковых авто, 202 коммерческих и один автобус.