В июле продажи электромобилей сократились на 6%
В июле 2020 года продажи электромобилей сократились на 6% до 799 единиц по сравнению с июлем 2019 года. Об этом говорится в сообщении Укравтопрома.
В течение месяца украинцы растаможили и зарегистрировали 799 электромобилей, что на 6% меньше, чем годом ранее и на 3% меньше июня.
Причина падения продаж
Очевидно, отрицательную динамику спровоцировала неразбериха в законодательстве, вызванная изменением системы кодификации товаров.
4 июня 2020 года Верховная Рада приняла проект закона о таможенном тарифе, который изменил с 1 июля кодификацию транспортных средств, оснащенных исключительно электродвигателями.
По данным Укравтопрома, в июле из прошедших свою первую регистрацию в Украине электромобилей: 766 штук — это легковые авто и 33 – коммерческие.
Доля подержанных машин в части легковых составила 92%, а в части коммерческих – 100%.
Топ-5 электрокаров
- Самым популярным электрокаром на украинском рынке остается NISSAN Leaf — 234 продажи.
- На втором месте TESLA Model 3 — 115.
- На третьем месте TESLA Model S – 98.
- На четвертом месте TESLA Model X– 45.
- На пятом месте FIAT 500е – 38 продаж.
Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 4315 ед. электромобилей: 4112 легковых авто, 202 коммерческих и один автобус.