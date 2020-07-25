Аварийный танкер Delfi поднять не удалось

В Одессе завтра, 25 июля, с 06:00 будут продолжаться работы по поднятию аварийного танкера Delfi, потерпевшего крушение осенью 2019 года.

Об этом в Facebook сообщил бизнесмен

Андрей Ставницер, компания которого участвует в операции.

Сегодня, 24 июля, планировалась вторая попытка снять танкер с волнореза у пляжа "Дельфин". Как отмечает Ставницер, операция не закончена, перерыв сделан до утра 25 июля.

"P&O Maritime Ukraine руководствуется правилами охраны труда, принятыми в цивилизованном мире. Главная ценность для нас - человеческие жизни, а работа буксира в темноте будет слишком рискованной. Будем ждать", - написал Ставницер в соцсети.

По его словам, к вечеру работы затянулись в связи с отсутствием у подрядчика опыта таких операций. Чтобы поднять с волнореза танкер, буксиры должны тянуть его стальными тросами, закрепленными на носу и корме. Как отметил бизнесмен, эти тросы длиной более 300 метров очень тяжелые. Мощные буксиры не могут подойти близко к берегу, тянуть нужно на большое расстояние. Усложняет работу каменистое дно и т.п.

Напомним, сегодня владелец танкера Delfi, севшего на мель, начал последнюю попытку его "выкренить". Если сделать это снова не удастся, поднятием танкера будет заниматься Администрация морпортов Украины.

Вчера утром на воде у танкера снова наблюдалась серая пленка. О загрязнении сообщили в Государственную экологическую инспекцию.

Вероятной причиной загрязнения воды у пляжа "Дельфин" стало именно ослабление крепления бонового заграждения. Оно устанавливалось субподрядчиком - ООО "СМК" вокруг судна Delfi для поднятия танкера. Часть бонового заграждения потеряла натяжение и погрузилась в воду, что и привело к утечке остатков нефтепродуктов и загрязнению поверхностных вод.