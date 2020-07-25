Аварийный танкер Delfi поднять не удалось

Работы продолжат завтра с 06:00.

Аварийный танкер Delfi поднять не удалось
Фото: www.facebook.com/stavnitser

В Одессе завтра, 25 июля, с 06:00 будут продолжаться работы по поднятию аварийного танкера Delfi, потерпевшего крушение осенью 2019 года.

Об этом в Facebook сообщил бизнесмен

Андрей Ставницер, компания которого участвует в операции.

Сегодня, 24 июля, планировалась вторая попытка снять танкер с волнореза у пляжа "Дельфин". Как отмечает Ставницер, операция не закончена, перерыв сделан до утра 25 июля.

"P&O Maritime Ukraine руководствуется правилами охраны труда, принятыми в цивилизованном мире. Главная ценность для нас - человеческие жизни, а работа буксира в темноте будет слишком рискованной. Будем ждать", - написал Ставницер в соцсети.

По его словам, к вечеру работы затянулись в связи с отсутствием у подрядчика опыта таких операций. Чтобы поднять с волнореза танкер, буксиры должны тянуть его стальными тросами, закрепленными на носу и корме. Как отметил бизнесмен, эти тросы длиной более 300 метров очень тяжелые. Мощные буксиры не могут подойти близко к берегу, тянуть нужно на большое расстояние. Усложняет работу каменистое дно и т.п.

Напомним, сегодня владелец танкера Delfi, севшего на мель, начал последнюю попытку его "выкренить". Если сделать это снова не удастся, поднятием танкера будет заниматься Администрация морпортов Украины.

Вчера утром на воде у танкера снова наблюдалась серая пленка. О загрязнении сообщили в Государственную экологическую инспекцию.

Вероятной причиной загрязнения воды у пляжа "Дельфин" стало именно ослабление крепления бонового заграждения. Оно устанавливалось субподрядчиком - ООО "СМК" вокруг судна Delfi для поднятия танкера. Часть бонового заграждения потеряла натяжение и погрузилась в воду, что и привело к утечке остатков нефтепродуктов и загрязнению поверхностных вод.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Українець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксаціїУкраїнець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксації
Свободовец Игорь Мирошниченко хочет проверить законность работы сервиса Uber Shuttle в КиевеСвободовец Игорь Мирошниченко хочет проверить законность работы сервиса Uber Shuttle в Киеве
Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)
В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)
В Киеве водители, игнорируя ограждения, поехали по свежему асфальту на Шулявском путепроводе (видео)В Киеве водители, игнорируя ограждения, поехали по свежему асфальту на Шулявском путепроводе (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Судовладелец Delfi начал последнюю попытку поднять танкерСудовладелец Delfi начал последнюю попытку поднять танкер
В Одесі з танкера Delfi знову почали витікати нафтопродуктиВ Одесі з танкера Delfi знову почали витікати нафтопродукти
Зеленский поручил до 20 июля достать затонувший танкер Delfi в ОдессеЗеленский поручил до 20 июля достать затонувший танкер Delfi в Одессе
Из затонувшего у Одессы танкера "Делфи" вылилось топливоИз затонувшего у Одессы танкера "Делфи" вылилось топливо
Стоимость ОСАГО могут поднять до «европейского уровня»Стоимость ОСАГО могут поднять до «европейского уровня»
Капитану танкера Delfi сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности движенияКапитану танкера Delfi сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности движения
Одесские власти обязали владельца затонувшего танкера "Делфи" убрать судно до 31 мартаОдесские власти обязали владельца затонувшего танкера "Делфи" убрать судно до 31 марта
Пираты напали на танкер у берегов Камеруна, среди похищенных моряков есть украинецПираты напали на танкер у берегов Камеруна, среди похищенных моряков есть украинец
Новый бронетанкер ВМС Украины назвали в честь места рождения погибшего пехотинцаНовый бронетанкер ВМС Украины назвали в честь места рождения погибшего пехотинца
Из-за аварии танкера в Одессе загрязнение воды в 53 раза выше нормыИз-за аварии танкера в Одессе загрязнение воды в 53 раза выше нормы
Последние новости
Подгружаем последние новости